Україна і Білорусь продовжать роботу щодо запобігання контрабанді зброї

Фото: глави прикордонних відомств України і Білорусі (dpsu.gov.ua)

Сторони заявили про відсутність організованої контрабанди на спільному кордоні

Україна і Білорусь продовжать координацію дій щодо запобігання організованій контрабанді зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Держприкордонслужби за підсумками зустрічі керівників прикордонних відомств.

Повідомляється, що сьогодні в Білорусі пройшла зустріч голови Держприкордонслужби Петра Цигикала з білоруським колегою Анатолієм Лаппо. На переговорах вони відзначили, що на сьогодні на спільній ділянці державного кордону відсутні організовані канали контрабанди зброї, боєприпасів, вибухових та інших небезпечних речовин.

"Але враховуючи існуючі потенційні загрози, сторони домовилися продовжити координацію дій щодо запобігання зазначеній контрабанді", - йдеться в повідомленні.

Крім того, керівники делегацій обговорили питання залучення міжнародної технічної допомоги для облаштування білорусько-українського кордону.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про великий потік зброї з України.

"Чесно скажу, вплив подій в Україні на нас дуже великий. Особливо у плані, що нас турбує, - приплив зброї через український кордон. Дуже багато ми вилучаємо зброї", - зазначив він.

Відзначимо, в лютому в Білорусі українця засудили до 3 років в'язниці за перевезення мисливської рушниці через кордон.