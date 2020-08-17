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Украина и Бангладеш усилят экономическое сотрудничество, - МИД

Киев, Понедельник 17 августа 2020 22:18
Украина и Бангладеш усилят экономическое сотрудничество, - МИД
Фото: встреча делегаций Украины и Бангладеш (mfa.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Также стороны заявили о возможном открытии постоянных дипломатических учреждений

В понедельник, 17 августа, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Евгения Енина и посла Бангладеш в Украине Мохаммадом Мафузуром Рахманом. Стороны договорились начать усиливать экономическое сотрудничество между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Стороны подтвердили готовность к усилению динамики украинского-бангладешского диалога, в частности, стремление к проведению 2-го раунда политических консультаций и внедрение практики консульских консультаций, а также обсудили ряд вопросов повестки дня сотрудничества в сфере торговли и инвестиций", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Енин поблагодарил посла за содействие в организации эвакуационных авиарейсов для украинцев в условиях пандемии. Также стороны заявили о возможном открытии постоянных дипломатических учреждений.

"Учитывая высокие темпы роста двустороннего товарооборота и открытие новых перспективных направлений взаимодействия, собеседники выразили единую позицию относительно целесообразности взаимного открытия в будущем постоянных дипломатических учреждений", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в таких сферах как сельское хозяйство, машиностроение, производственная кооперация и образование.

Напомним, ранее в Польше министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника": они основывают трехстороннюю платформу для политического, экономического и социального сотрудничества.

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