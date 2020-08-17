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Україна і Бангладеш посилять економічне співробітництво, - МЗС

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 22:18
Україна і Бангладеш посилять економічне співробітництво, - МЗС
Фото: зустріч делегацій України та Бангладеш (mfa.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Також сторони заявили про можливе відкриття постійних дипломатичних установ

У понеділок, 17 серпня, відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна і посла Бангладеш в Україні Мохаммадом Мафузуром Рахманом. Сторони домовилися почати зміцнювати економічне співробітництво між країнами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

"Сторони підтвердили готовність до посилення динаміки українського-бангладешського діалогу, зокрема, прагнення до проведення 2-го раунду політичних консультацій та впровадження практики консульських консультацій, а також обговорили низку питань порядку денного співробітництва у сфері торгівлі та інвестицій", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, Єнін подякував послу за сприяння в організації евакуаційних авіарейсів для українців в умовах пандемії. Також сторони заявили про можливе відкриття постійних дипломатичних установ.

"Враховуючи високі темпи зростання двостороннього товарообігу та відкриття нових перспективних напрямків взаємодії, співрозмовники висловили єдину позицію щодо доцільності взаємного відкриття в майбутньому постійних дипломатичних установ", - йдеться в повідомленні.

Окрему увагу сторони приділили співпраці в таких сферах як сільське господарство, машинобудування, виробнича кооперація та освіта.

Нагадаємо, раніше в Польщі міністри закордонних справ України, Польщі та Литви заявили про створення "Люблінського трикутника": вони засновують тристоронню платформу для політичного, економічного та соціального співробітництва.

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