Алиев пригласил Украину к участию в проекте Южный газовый коридор

Украина и Азербайджан договорились об энергетическом сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Так, в рамках рабочего визита в Турцию президент Украины Петр Порошенко договорился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым о дальнейшем расширении взаимовыгодных отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция.

Также об этой договоренности Порошенко написал в своем Twitter.

"Договорились о расширении отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция, а также углублять взаимодействие между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере", - сообщил президент Украины.

Робочий візит до Туреччини розпочав із зустрічі з @presidentaz Ільхамом Алієвим.



Домовились про розширення відносин у тристоронньому форматі Україна–Азербайджан–Туреччина, а також поглиблювати взаємодію між Азербайджаном та Україною в енергетичній сфері. pic.twitter.com/D2T7NrlLQo — Петро Порошенко (@poroshenko) June 12, 2018

Также в ходе встречи президентов было отмечено существенный рост объемов торговли между двумя странами по итогам прошлого года.

Вместе с тем, Алиев пригласил Украину к участию в проекте Южный газовый коридор. Ильхам Алиев выразил благодарность Порошенко за создание благоприятных условий для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Турцию проводит переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.