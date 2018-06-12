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Интервью

Украина и Азербайджан договорились об энергетическом сотрудничестве

НовостиПолитика    12.06.2018 - 16:42
Фото: Петр Порошенко и Ильхам Алиев (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и Ильхам Алиев (president.gov.ua)

Алиев пригласил Украину к участию в проекте Южный газовый коридор

Украина и Азербайджан договорились об энергетическом сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Так, в рамках рабочего визита в Турцию президент Украины Петр Порошенко договорился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым о дальнейшем расширении взаимовыгодных отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция.

Также об этой договоренности Порошенко написал в своем Twitter.

"Договорились о расширении отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция, а также углублять взаимодействие между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере", - сообщил президент Украины.

 

Также в ходе встречи президентов было отмечено существенный рост объемов торговли между двумя странами по итогам прошлого года.

Вместе с тем, Алиев пригласил Украину к участию в проекте Южный газовый коридор. Ильхам Алиев выразил благодарность Порошенко за создание благоприятных условий для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Турцию проводит переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Украина, Азербайджан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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