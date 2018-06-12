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Порошенко в Туреччині проводить переговори з президентом Азербайджану

НовиниСуспільство    12.06.2018 - 15:54
Фото: Петро Порошенко та Ільхам Алієв (twitter.com/STsegolko)
Фото: Петро Порошенко та Ільхам Алієв (twitter.com/STsegolko)

Сторони обговорюють співпрацю в енергетичній сфері

Президент України Петро Порошенко у ході візиту до Туреччини проводить переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це у Twitter повідомив прес-секретар українського президента Святослав Цеголко.

"Президент України в турецькому Ескішехірі проводить переговори з президентом Азербайджану. У тому числі про поглиблення співпраці в енергетичній сфері", - повідомив Цеголко.

 

Нагадаємо, Порошенко перебуває в Туреччині на запрошення президента країни Реджепа Ердогана. Програмою візиту передбачено ряд двосторонніх зустрічей з лідерами інших країн. Крім того, Порошенко візьме участь у церемонії запуску в експлуатацію Трансанатолійського газопроводу (TANAP).

 

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Теги публікації: Ільхам Алієв, Порошенко Петро, Турция, Азербайджан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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