Порошенко в Туреччині проводить переговори з президентом Азербайджану

Сторони обговорюють співпрацю в енергетичній сфері

Президент України Петро Порошенко у ході візиту до Туреччини проводить переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це у Twitter повідомив прес-секретар українського президента Святослав Цеголко.

"Президент України в турецькому Ескішехірі проводить переговори з президентом Азербайджану. У тому числі про поглиблення співпраці в енергетичній сфері", - повідомив Цеголко.

Президент України в турецькому Ескішехірі проводить переговори з Президентом Азербайджану.

В тому числі про поглиблення співпраці в енергетичній сфері pic.twitter.com/4vUVIFQgcQ — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) June 12, 2018

Нагадаємо, Порошенко перебуває в Туреччині на запрошення президента країни Реджепа Ердогана. Програмою візиту передбачено ряд двосторонніх зустрічей з лідерами інших країн. Крім того, Порошенко візьме участь у церемонії запуску в експлуатацію Трансанатолійського газопроводу (TANAP).