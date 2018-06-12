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Україна та Азербайджан домовились про енергетичну співпрацю

НовиниПолітика    12.06.2018 - 16:42
Фото: Петро Порошенко та Ільхам Алієв (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко та Ільхам Алієв (president.gov.ua)

Алієв запросив Україну до участі в проекті Південний газовий коридор

Україна та Азербайджан домовились про енергетичну співпрацю. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Так, у рамках робочого візиту до Туреччини президент України Петро Порошенко домовився з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієви про подальше розширення взаємовигідних відносин у тристоронньому форматі Україна-Азербайджан-Туреччина.   

Також про цю домовленість Порошенко написав у своєму Twitter.

"Домовились про розширення відносин у тристоронньому форматі Україна-Азербайджан-Туреччина, а також поглиблювати взаємодію між Азербайджаном та Україною в енергетичній сфері", - повідомив президент України.

 

Також у ході зустрічі президентів було відзначене суттєве зростання обсягів торгівлі між двома країнами за підсумками минулого року.

Разом з тим, Алієв запросив Україну до участі в проекті Південний газовий коридор. Ільхам Алієв висловив вдячність Порошенку за створення сприятливих умов для відкриття Торговельного дому Азербайджану в Києві.

Нагадаємо, раніше сьогодні прес-секретар українського президента Святослав Цеголко повідомив, що президент України Петро Порошенко у ході візиту до Туреччини проводить переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

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Теги публікації: Порошенко Петро, Україна, Азербайджан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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