Алієв запросив Україну до участі в проекті Південний газовий коридор

Україна та Азербайджан домовились про енергетичну співпрацю. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Так, у рамках робочого візиту до Туреччини президент України Петро Порошенко домовився з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієви про подальше розширення взаємовигідних відносин у тристоронньому форматі Україна-Азербайджан-Туреччина.

Також про цю домовленість Порошенко написав у своєму Twitter.

"Домовились про розширення відносин у тристоронньому форматі Україна-Азербайджан-Туреччина, а також поглиблювати взаємодію між Азербайджаном та Україною в енергетичній сфері", - повідомив президент України.

Робочий візит до Туреччини розпочав із зустрічі з @presidentaz Ільхамом Алієвим.



Домовились про розширення відносин у тристоронньому форматі Україна–Азербайджан–Туреччина, а також поглиблювати взаємодію між Азербайджаном та Україною в енергетичній сфері. pic.twitter.com/D2T7NrlLQo — Петро Порошенко (@poroshenko) June 12, 2018

Також у ході зустрічі президентів було відзначене суттєве зростання обсягів торгівлі між двома країнами за підсумками минулого року.

Разом з тим, Алієв запросив Україну до участі в проекті Південний газовий коридор. Ільхам Алієв висловив вдячність Порошенку за створення сприятливих умов для відкриття Торговельного дому Азербайджану в Києві.

Нагадаємо, раніше сьогодні прес-секретар українського президента Святослав Цеголко повідомив, що президент України Петро Порошенко у ході візиту до Туреччини проводить переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.