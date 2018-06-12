Алієв запросив Україну до участі в проекті Південний газовий коридор
Україна та Азербайджан домовились про енергетичну співпрацю. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.
Так, у рамках робочого візиту до Туреччини президент України Петро Порошенко домовився з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієви про подальше розширення взаємовигідних відносин у тристоронньому форматі Україна-Азербайджан-Туреччина.
Також про цю домовленість Порошенко написав у своєму Twitter.
"Домовились про розширення відносин у тристоронньому форматі Україна-Азербайджан-Туреччина, а також поглиблювати взаємодію між Азербайджаном та Україною в енергетичній сфері", - повідомив президент України.
Робочий візит до Туреччини розпочав із зустрічі з @presidentaz Ільхамом Алієвим.— Петро Порошенко (@poroshenko) June 12, 2018
Домовились про розширення відносин у тристоронньому форматі Україна–Азербайджан–Туреччина, а також поглиблювати взаємодію між Азербайджаном та Україною в енергетичній сфері. pic.twitter.com/D2T7NrlLQo
Також у ході зустрічі президентів було відзначене суттєве зростання обсягів торгівлі між двома країнами за підсумками минулого року.
Разом з тим, Алієв запросив Україну до участі в проекті Південний газовий коридор. Ільхам Алієв висловив вдячність Порошенку за створення сприятливих умов для відкриття Торговельного дому Азербайджану в Києві.
Нагадаємо, раніше сьогодні прес-секретар українського президента Святослав Цеголко повідомив, що президент України Петро Порошенко у ході візиту до Туреччини проводить переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.