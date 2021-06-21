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Украина - Австрия: онлайн матча

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Бухарест, Понедельник 21 июня 2021 18:30
Украина - Австрия: онлайн матча Фото: Украине нужна хотя бы ничья в матче с Австрией (uaf.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Сборная Украины в противостоянии с Австрией определит второго представителя группы C в плей-офф Евро-2020. Для выхода со второго места Украине достаточно ничьи.

РБК-Украина проведет онлайн трансляцию поединка.

2' - австрийцы прорвались через правый фланг в штрафную, но Зинченко выбил мяч на угловой. Первый звонок для Украины.

Ну что, первыми с центра поля развели австрийцы. Менее чем через два часа мы узнаем второго участника плей-офф от нашей группы.

К слову, в Бухаресте продолжается небольшой дождь.

Украинский гимн звучал громче австрийского. Надеемся, что и украинских футболистов на поле будет лучше видно.

Команды уже на поле, до стартового свистка остаются считанные минуты. Сейчас звучат гимны стран.

До матча осталось полчаса. А пока стали известны составы сборных.

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Зинченко - Ярмоленко, Малиновский - Яремчук

Австрия: Бахман - Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба - Шлагер, Лаймер, Гриллич - Баумгартнер, Забитцер - Арнаутович

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Сборная Украины Евро-2020
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