Украина - Австрия: онлайн матча

Сборная Украины в противостоянии с Австрией определит второго представителя группы C в плей-офф Евро-2020. Для выхода со второго места Украине достаточно ничьи.

2' - австрийцы прорвались через правый фланг в штрафную, но Зинченко выбил мяч на угловой. Первый звонок для Украины.

Ну что, первыми с центра поля развели австрийцы. Менее чем через два часа мы узнаем второго участника плей-офф от нашей группы.

К слову, в Бухаресте продолжается небольшой дождь.

Украинский гимн звучал громче австрийского. Надеемся, что и украинских футболистов на поле будет лучше видно.

Команды уже на поле, до стартового свистка остаются считанные минуты. Сейчас звучат гимны стран.

До матча осталось полчаса. А пока стали известны составы сборных.

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Зинченко - Ярмоленко, Малиновский - Яремчук

Австрия: Бахман - Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба - Шлагер, Лаймер, Гриллич - Баумгартнер, Забитцер - Арнаутович