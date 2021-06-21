Україна - Австрія: онлайн матчу

Збірна України в протистоянні з Австрією визначить другого представника групи C в плей-офф Євро-2020. Для виходу з другого місця Україні достатньо нічиї.

Другий тайм почався.

Заміна у України в перерві - замість Малиновського виходить Циганков. Не найбільш вражаючий виступу від одного з лідерів нашої збірної.

Про перевагу Австрії говорить і статистика. У австрійців 9 ударів по воротах, з яких 3 у ствір. У України лише один удар по воротах, який парирував австрійський кіпер.

Перший тайм закінчився. Програє Україна 0: 1 Австрії, проте куди важливіше якість гри, за яким "жовто-сині" значно поступаються поки опонентам.

Сподіваємося, що в перерві Шевченко достукаєтеся до гравців збірної і в другому таймі ситуація зміниться.

45+2' - відповіли австрійці на випад України. Забіцер мав хорошу позицію для удару, але я не можу встояти на ногах, а Арнаутовіч як слід по воротах не влучив.

45' - нарешті хороша атака від України. Малиновський розрізний передачею виводив Яремчука на хорошу позицію в штрафному, той намагався п'ятою відпасував на партнера, але австрійські захисники передачу перехопили.

42' - пробачив тільки Арнаутовіч України. Втекли австрійці в контратаку, але Марко, який отримав м'яч метрів в 11 від воріт не зміг влучити по воротах. Але ж повинні були австрійці робити вже 0:2 для українців.

40' - так, м'яко кажучи, не дуже вдало грають українські футболісти. Чергова втрата у центрі поля від Зінченка. Не можемо поки взяти м'яч хоч трохи під контроль.

37' - Бущан черговий відмінний сейв на Євро зробив. Лайнер хитнув Караваєва, змістився на куті штрафного і пробив в дальній кут.

35' - австрійці продовжують пресингувати. Щойно ледь Бущана не накрили біля наших воріт.

32' - схоже не зможе Баумгартнер продовжити матч через пошкодження. Його змінив Шопф. Але свою справу Баумгартнер уже зробив.

А поки з'явилося відео голу в ворота українців.

29' - перший удар по воротах Австрії з боку українських гравців і відразу міг завершитися голом. Шапаренко накрутив у штрафному захисника і пробив з-під ноги по воротах Бахмана. Кіпер австрійців зміг врятувати свою команду, а Ярмоленко не дотягнувся до м'яча, щоб переправити той вже в порожні ворота. Хоча б перший момент створила Україна.

21' - пропускає Україна. Черговий кутовий австрійців таки став результативним. Баумгартнер випередив Забарна і підошвою переправив м'яч в сітку - 1: 0.

17' - мало не вперше дійшли українці до штрафної Австрії і заробили кутовий.

Після подачі Забарний зіткнувся з Баумгартнером головами. Українець швидко встав на ноги, але австрійцю досі надають медичну допомогу.

16' - Караваєв обрізався поблизу свого штрафного, який підхопив Арнаутович. Благо, що удар австрійця метрів з 20 заблокували. Кутовий. Але такі помилки дуже тривожні.

Поки в українців не сильно клеїтися з створенням моментів, українські фани затягнули всім знаком пісню про президента сусідньої країни.

11' - Драговіч головою пробивав після подачі з кутового, але мимо.

10' - знову кутовий біля воріт Бущана. Українці навіть зі своєї половини поля поки нормально вийти не можуть.

7' - а ось і перший удар, і він в активі австрійців. Але Забіцер з льоту запустив значно вище воріт Бущана - небезпеки немає.

5' - поки Україна не може взяти м'яч під контроль. Австрійці жваво зустрічають українців на нашій половині.

3' - після другого кутового поспіль австрійський гравець впав у штрафному України, але рефері фіксує гру рукою. Але ж серце тьохнуло.

2' - австрійці прорвалися через правий фланг в штрафну, але Зінченко вибив м'яч на кутовий. Перший дзвінок для України.

Ну що, першими з центру поля розвели австрійці. Менш ніж через дві години ми дізнаємося другого учасника плей-офф від нашої групи.

До слова, в Бухаресті триває невеликий дощ.

Український гімн звучав голосніше австрійського. Сподіваємося, що і українських футболістів на поле буде краще видно.

Команди вже на полі, до стартового свистка залишаються лічені хвилини. Зараз звучать гімни країн.

До матчу залишилося півгодини. А поки стали відомі склади збірних.

Україна: Бущан - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Зінченко - Ярмоленко, Малиновський - Яремчук

Австрія: Бахман - Лайнер, Драговіч, Хінтереггер, Алаба - Шлагер, Лаймер, Грілліч - Баумгартнер, Забітцер - Арнаутовіч