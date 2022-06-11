Украина – Армения: где смотреть матч Лиги наций
Телетрансляция поединка 3-го тура Лиги наций УЕФА между украинской и армянской сборными будет доступна на территории Украины.
Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.
Матч Украина – Армения состоится в Лодзе 11 июня на стадионе ЛКС. Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.
В цифровом вещании T2 матч можно будет просмотреть на телеканале "Индиго". Трансляция начнется в 15:50. Также поединок покажет канал "Футбол 1", начиная с той же поры. Предшествовать трансляции будет студия "Главная команда". Старт в 14:45.
Также матч Украина – Армения можно посмотреть на платформе OLL.TV. Прямые трансляции поединков "сине-желтых" доступны в пакете Ultra oll inclusive.
После двух стартовых туров обе сборные набрали по 3 очка. Правда, армяне провели два поединка, а "сине-желтые" только один – с Ирландией на выезде (1:0).
Напомним, ранее подготовили анонс поединка Украины и Армении в Лиге наций 2022/23.
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