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Украина – Армения: где смотреть матч Лиги наций

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Лодзь, Суббота 11 июня 2022 11:00
Украина – Армения: где смотреть матч Лиги наций Фото: Украинские болельщики в Дублине (twitter.com/FAIreland)
Автор: Антон Федорцив

Телетрансляция поединка 3-го тура Лиги наций УЕФА между украинской и армянской сборными будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Армения состоится в Лодзе 11 июня на стадионе ЛКС. Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матч можно будет просмотреть на телеканале "Индиго". Трансляция начнется в 15:50. Также поединок покажет канал "Футбол 1", начиная с той же поры. Предшествовать трансляции будет студия "Главная команда". Старт в 14:45.

Также матч Украина – Армения можно посмотреть на платформе OLL.TV. Прямые трансляции поединков "сине-желтых" доступны в пакете Ultra oll inclusive.

После двух стартовых туров обе сборные набрали по 3 очка. Правда, армяне провели два поединка, а "сине-желтые" только один – с Ирландией на выезде (1:0).

Напомним, ранее подготовили анонс поединка Украины и Армении в Лиге наций 2022/23.

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