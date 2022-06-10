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Украина – Армения: прогноз на матч Лиги наций

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Лодзь, Пятница 10 июня 2022 17:45
Украина – Армения: прогноз на матч Лиги наций Фото: Тарас Качараба против сборной Ирландии (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

В 3-м туре Лиги наций УЕФА сборная Украины примет национальную команду Армении в польской Лодзи.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Армения состоится в Лодзе 11 июня на стадионе ЛКС. Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.

Специалисты британской конторы WIlliam Hill безусловным фаворитом противостояния называют сборную Украины. На победу "сине-желтых" можно поставить со скромным коэффициентом 1,20. Вероятность ничьей оценили кэфом в 5,50. На победу принимают ставки с баллом 15,00.

Любители пощекотать нервы могут заложиться на дубль героя поединка с Ирландией Виктора Цыганкова. Коэффициент на два и больше мяча от лидера "Динамо" – 9,00. Победа украинской сборной со счетом 4:0 увеличит потенциальный выигрыш в 11 раз.

Тем временем австрийцы из Bwin в целом выразили согласие с коллегами. Коэффициент на победу команды Александра Петракова составляет 1,23. Чуть больше верят в шансы Армении – кэф 14,50. Вероятность ничьей оценили баллом 6,00.

Любители специальных ставок могут заложиться, что первый гол будет в активе Руслана Малиновского с коэффициентом 7,50. На волевую победу Украины принимают ставки с кэфом 10,00.

После двух стартовых туров обе сборные имеют по 3 очка. Правда, армяне провели два поединка, а "сине-желтые" только один – с Ирландией на выезде (1:0).

К слову, ранее оценили претендентов на должность главного тренера донецкого "Шахтера".

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