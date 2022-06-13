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Украина арестовала 53 млн гривен активов российского олигарха Фридмана

Фото: суд арестовал активы Фридмана в Украине (pixabay com)
Автор: Наталья Юрченко

Суд арестовал активы российского олигарха в украинской компании по производству и реализации минеральной воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Установлено, что предприятие через кипрские компании принадлежит олигарху из России. Собственники пытались избежать санкций и национализации. Они планировали изъять собственные активы по фиктивным сделкам.

По представлению БЭБ суд арестовал активы олигарха на сумму 53,4 млн гривен.

По данным издания Украинская правда, речь идет о российском подсанкционном олигархе Михаиле Фридмане. Он вместе с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном владеет компанией IDS Group Ukraine, которая является "дочкой" международной группы IDS Borjomi International.

В Украине данное предприятие является импортером минеральной воды "Боржоми", которая представлена брендами "Моршинская" и "Миргородская".

Согласно информации консалтинговых агенств, в 2021 году стоимость компании составляла более 10 млрд гривен.

Напомним., что Михаил Фридман является уроженцем Львова, имеет гражданство России и Израиля. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп", куда входит крупный частный "Альфа-банк".

Ранее мы сообщали, что в начале марта Фридман после того, как попал под европейские санкции, призвал российское руководство прекратить войну против Украины.

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Арест имуществаМихаил ФридманБюро экономической безопасности