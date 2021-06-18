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Украина аннулировала лицензии по добыче титана и разработке углеводорода и рудных

Автор: РБК-Украина

Украина аннулировала лицензии по добыче титана. Также решением Совета национальной безопасности и обороны были отменены лицензии по разработке углеводорода и рудных.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"Решением СНБО было аннулировано четыре лицензии по добыче титана, три по разработке углеводорода и еще три лицензии по разработке рудных", - заявил он.

Данилов также добавил, что государству добровольно вернули две лицензии на добычу нефти и газа.

"Речь о компании "Геоальянс" в Харьковской и Днепропетровской областях. Хотя основатель находит на островах, государство приветствует такие действия", - добавил он.

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