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Україна анулювала ліцензії з видобутку титану і розробки вуглеводню і рудних

Автор: РБК-Україна

Україна анулювала ліцензії з видобутку титану. Також рішенням Ради національної безпеки і оборони були скасовані Ліцензії з розробки вуглеводню і рудних.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу.

"Рішенням РНБО було анульовано чотири Ліцензії з видобутку титану, три з розробки вуглеводню і ще три Ліцензії з розробки рудних", - заявив він.

Данилов також додав, що державі добровільно повернули дві ліцензії на видобуток нафти і газу.

"Мова про компанію "Геоальянс" в Харківській і Дніпропетровській областях. Хоча засновник знаходить на островах, держава вітає такі дії", - додав він.

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