Украина - Англия и другие: сегодня стартуют четвертьфиналы Евро-2020

В пятницу, 2 июля, второй раунд плей-офф стартуе очень интересными матчами. Швейцария сыграет с Испанией, а Бельгия - против Италии.

Швейцария и Испания играли в 1/8 финала экстра-тайм, а швейцарцам даже пришлось бить послематчевые пенальти. Но в их случае результат выдался сенсационным - они выбили действующего чемпиона мира и одного из фаворитов Евро Францию. Более того, значимости добавил и тот факт, что Швейцария под конец основного времени отыгралась со счета 1:3. Победа, безусловно, историческая.

Испания же, наоборот, решала проблемы в статусе фаворита поединка с Хорватией. Комфортно ведя в счете, испанцы пропустили два гола в концовке (счет тоже стал 3:3), но в дополнительное время они собрались и забили два решающих гола, которые вывели их дальше. Хоть Испания и считается серьезным фаворитом, уверенно говорить, что они пройдут дальше, нельзя. Их игра на евро не впечатляла до сих пор.

Вторая пара плей-офф дарит нам очередную вывеску уровня финала. Бельгия против Италии. В отличии от первой пары, эти команды в 1/8 финала сыграли совсем незрелещные поединки. Бельгия в максимально прагматичном матче победила действующего чемпиона Европы Португалию 1:0, а Италия смогла забить Австрии только в экстра-таймах. Собственно, обе команды забили уже после основного времени, но забить второй Австрия не сумела - 2:1. Италия многих удивила на этом турнире, но на их пути сложнейший соперник - Бельгия, которая, кажется, на пике своих возможностей и сейчас последний шанс текущего поколения выиграть титул.

В субботу откроют программу Чехия и Дания. Чехи на предыдущей стадии сенсационно, но заслуженно одолели не похожие сами на себя Нидерланды со счетом 2:0. А Дания разгромила Уэльс со счетом 4:0, что было менее неожиданно, чем результат чехов - все же у Дании хорошая команда, хотя для многих выступления датчан могли стать откровением.

Ну и самый важный для нас матч состоится в Риме - Украина сыграет против Англии. Команда Андрея Шевченко вопреки пессиместическим прогнозам одолела Швецию, которой уже пророчили проход после откровенно слабой игры украинцев против Австрии в третьем туре. Но, надо признать, Украине очень повезло в ряде моментов, что результат вышел именно таким. Здесь можно говорить и о непропущенном втором голе в основное время, и о травме Артема Беседина, приведшей к удалению у шведов, ну и гол Артема Довбыка в тот момент, когда все уже настраивались на серию пенальти.

Англия же у себя дома в Лондоне выдала свою лучшую игру на турнире, заслуженно обыграв Германию 2:0. В этот раз у англичан не будет преимущества домашнего поля, впервые за весь турнир. И вряд ли оно будет и у Украины, поскольку болельщиков из обеих стран не пустят в Италию из-за ковидных ограничений. Хотя, конечно, украинская сборная может рассчитывать на поддержку диаспоры и рабочих из Украины.

Расписание и трансляции 1/4 финала Евро-2020

Швейцария - Испания. 2 июля, 19:00. Санкт-Петербург. Трансляция - "Футбол 1".

Бельгия - Италия. 2 июля, 22:00. Мюнхен. Трансляция - "Украина".

Чехия - Дания. 3 июля, 19:00. Баку. Трансляция - "Футбол 1".

Украина - Англия. 3 июля. 22:00. Рим. Трансляция - "Украина".