Україна - Англія та інші: сьогодні стартують Чвертьфінали Євро-2020

У п'ятницю, 2 липня, другий раунд плей-офф стартує дуже цікавими матчами. Швейцарія зіграє з Іспанією, а Бельгія - проти Італії.

Швейцарія та Іспанія грали в 1/8 фіналу екстра-тайм, а швейцарцям навіть довелося бити післяматчеві пенальті. Але в їхньому випадку результат видався сенсаційним - вони вибили чинного чемпіона світу і одного з фаворитів Євро Францію. Більш того, значущості додав І той факт, що Швейцарія під кінець основного часу відігралася з рахунку 1:3. Перемога, безумовно, історична.

Іспанія ж, навпаки, вирішувала проблеми в статусі фаворита поєдинку з Хорватією. Комфортно ведучи в рахунку, іспанці пропустили два голи в кінцівці (рахунок теж став 3:3), але в додатковий час вони зібралися і забили два вирішальних голи, які вивели їх далі. Хоч Іспанія і вважається серйозним фаворитом, впевнено говорити, що вони пройдуть далі, не можна. Їхня гра на євро не вражала досі.

Друга пара плей-офф дарує нам чергову вивіску рівня фіналу. Бельгія проти Італії. На відміну від першої пари, ці команди в 1/8 фіналу зіграли зовсім незрілі поєдинки. Бельгія в максимально прагматичному матчі перемогла чинного чемпіона Європи Португалію 1:0, А Італія змогла забити Австрії тільки в екстра-таймах. Власне, обидві команди забили вже після основного часу, але забити другий Австрія не зуміла - 2:1. Італія багатьох здивувала на цьому турнірі, але на їхньому шляху складний суперник-Бельгія, яка, здається, на піку своїх можливостей і зараз останній шанс поточного покоління виграти титул.

У суботу відкриють програму Чехія і Данія. Чехи на попередній стадії сенсаційно, але заслужено здолали не схожі самі на себе Нідерланди з рахунком 2:0. А Данія розгромила Уельс з рахунком 4:0, Що було менш несподівано, ніж результат чехів - все ж у Данії хороша команда, хоча для багатьох виступи данців могли стати одкровенням.

Ну і найважливіший для нас матч відбудеться в Римі - Україна зіграє проти Англії. Команда Андрія Шевченка всупереч песимістичним прогнозам здолала Швецію, якій вже пророкували прохід після відверто слабкої гри українців проти Австрії в третьому турі. Але, треба визнати, Україні дуже пощастило в ряді моментів, що результат вийшов саме таким. Тут можна говорити і про непропущений другий гол в основний час, і про травму Артема Бєсєдіна, що призвела до видалення у шведів, ну і гол Артема Довбика в той момент, коли всі вже налаштовувалися на серію пенальті.

Англія ж у себе вдома в Лондоні видала свою кращу гру на турнірі, заслужено обігравши Німеччину 2:0. Цього разу у англійців не буде переваги домашнього поля, вперше за весь турнір. І навряд чи воно буде і в України, оскільки вболівальників з обох країн не пустять до Італії через підступні обмеження. Хоча, звичайно, українська збірна може розраховувати на підтримку діаспори і робітників з України.

Розклад і трансляції 1/4 фіналу Євро-2020

Швейцарія - Іспанія. 2 липня, 19:00. Санкт-Петербург. Трансляція - "Футбол 1".

Бельгія - Італія. 2 липня, 22:00. Мюнхен. Трансляція - "Україна".

Чехія - Данія. 3 липня, 19:00. Бак. Трансляція - "Футбол 1".

Україна - Англія. 3 липня. 22:00. Рим. Трансляція - "Україна".