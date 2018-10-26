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Украина активизировала усилия по защите прав женщин во всех сферах общества, - Геращенко

Новости » Политика    26.10.2018 - 09:05
Фото: Ирина Геращенко (facebook.com)
Фото: Ирина Геращенко (facebook.com)

По ее словам, активизированы усилия по эффективной имплементации резолюции 1325 (2000) СБ ООН

Украина активизировала усилия по эффективной имплементации резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности ООН по обеспечению и защите прав женщин во всех сферах общества. Об этом написала первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По ее словам, в условиях продолжающейся уже пятый год вооруженной агрессии против Украины, учитывая, что именно женщины и дети больше всего страдают от войны, руководство государства активизировало усилия по эффективной имплементации резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности ООН, обеспечения и защиты прав женщин во всех сферах общества.

Она также отметила, что, уже успешно реализуется Национальный план действий по имплементации этой резолюции на период до 2020 года, в рамках которого предусмотрена профессиональная подготовка кадров с учетом принципа гендерного равенства, политика расширения участия женщин в миротворческих процессах, совершенствование системы защиты женщин и девушек, пострадавших от конфликтов.

Она также отчиталась о встрече со Специальным представителем Генсека ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах Прамилой Паттен.

Украина активизировала усилия по защите прав женщин во всех сферах общества, - Геращенко"К сожалению, оккупированные территории (особенно Крым), тюрьмы Донбасса остаются закрытыми доя наблюдателей, поэтому трудно представить масштабы проблем, связанных с сексуальными преступлениями в зоне конфликта. Тема тяжелая, и должна признать, что и украинская власть должна прилагать больше усилий для тщательного сбора всей информации, ее фиксации, помощи жертвам насилия", - заявила Паттен.

Напомним, правозащитники обратились в Международный уголовный суд с материалами о сексуальном насилии в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины.

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