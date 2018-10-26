Україна активізувала зусилля щодо захисту прав жінок у всіх сферах суспільства, - Геращенко

Фото: Ірина Геращенко (facebook.com)

За її словами, активізовані зусилля щодо ефективної імплементації резолюції 1325 (2000) РБ ООН

Україна активізувала зусилля щодо ефективної імплементації резолюції 1325 (2000) Ради Безпеки ООН по забезпеченню і захисту прав жінок в усіх сферах суспільства. Про це написала перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За її словами, в умовах триваючої вже п'ятий рік збройної агресії проти України, враховуючи, що саме жінки і діти найбільше страждають від війни, керівництво держави активізувало зусилля щодо ефективної імплементації резолюції 1325 (2000) Ради Безпеки ООН, забезпечення і захисту прав жінок в усіх сферах суспільства.

Вона також зазначила, що вже успішно реалізується Національний план дій щодо імплементації цієї резолюції на період до 2020 року, в рамках якого передбачена професійна підготовка кадрів з урахуванням принципу гендерної рівності, політика розширення участі жінок у миротворчих процесах, вдосконалення системи захисту жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів

Вона відзвітувала про зустрічі зі Спеціальним представником Генсека ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Прамилой Паттен.

"На жаль, окуповані території (особливо Крим), в'язниці Донбасу залишаються закритими для спостерігачів, тому важко уявити масштаби проблем, пов'язаних із сексуальними злочинами в зоні конфлікту. Тема важка, і повинна визнати, що і українська влада повинна докладати більше зусиль для ретельного збору всієї інформації, її фіксації, допомоги жертвам насильства", - заявила Паттен.

Нагадаємо, правозахисники звернулися в Міжнародний кримінальний суд з матеріалами про сексуальне насильство в ході збройного конфлікту на сході України.