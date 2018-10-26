ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Україна активізувала зусилля щодо захисту прав жінок у всіх сферах суспільства, - Геращенко

Новини » Політика    26.10.2018 - 09:05
Фото: Ірина Геращенко (facebook.com)
Фото: Ірина Геращенко (facebook.com)

За її словами, активізовані зусилля щодо ефективної імплементації резолюції 1325 (2000) РБ ООН

Україна активізувала зусилля щодо ефективної імплементації резолюції 1325 (2000) Ради Безпеки ООН по забезпеченню і захисту прав жінок в усіх сферах суспільства. Про це написала перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За її словами, в умовах триваючої вже п'ятий рік збройної агресії проти України, враховуючи, що саме жінки і діти найбільше страждають від війни, керівництво держави активізувало зусилля щодо ефективної імплементації резолюції 1325 (2000) Ради Безпеки ООН, забезпечення і захисту прав жінок в усіх сферах суспільства.

Вона також зазначила, що вже успішно реалізується Національний план дій щодо імплементації цієї резолюції на період до 2020 року, в рамках якого передбачена професійна підготовка кадрів з урахуванням принципу гендерної рівності, політика розширення участі жінок у миротворчих процесах, вдосконалення системи захисту жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів

Вона відзвітувала про зустрічі зі Спеціальним представником Генсека ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Прамилой Паттен.

Україна активізувала зусилля щодо захисту прав жінок у всіх сферах суспільства, - Геращенко"На жаль, окуповані території (особливо Крим), в'язниці Донбасу залишаються закритими для спостерігачів, тому важко уявити масштаби проблем, пов'язаних із сексуальними злочинами в зоні конфлікту. Тема важка, і повинна визнати, що і українська влада повинна докладати більше зусиль для ретельного збору всієї інформації, її фіксації, допомоги жертвам насильства", - заявила Паттен.

Нагадаємо, правозахисники звернулися в Міжнародний кримінальний суд з матеріалами про сексуальне насильство в ході збройного конфлікту на сході України.

Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 47 тис. осіб
Новини України Ірина ГеращенкоООНДонбасгендерное неравенство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся