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Украина и Афганистан хотят наращивать взаимный товарооборот

Автор: Юлия Струк

Украина и Афганистан хотят наращивать взаимный товарооборот. Вице-премьер-министр Олег Уруский провел официальную встречу с послом страны Вали Монаваром.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Обсуждались вопросы текущего состояния отношений между странами и перспектив их развития в будущем. Была отмечена необходимость углубления двустороннего сотрудничества и наращивания объема товарооборота между государствами", - указано в сообщении.

"Афганистан хотел бы открыть новую страницу в сотрудничестве между странами. Сейчас важными направлениями двустороннего взаимодействия является образование, энергетика и военно-техническое сотрудничество", - подчеркнул посол.

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Он отметил, что официальный размер товарооборота между странами нужно увеличивать и заверил, что это является важной задачей его миссии в Украине.

В свою очередь Уруский заверил, что Украина сегодня готова углублять отношения с Афганистаном.

"Для этого есть политическая воля и значительный потенциал для сотрудничества. Конечно, текущий официальный уровень товарооборота между странами недостаточно. Мы должны ставить перед собой более амбициозные задачи и достижения еще более высоких показателей сотрудничества", - сказал вице-премьер.

Как писало РБК-Украина, в марте в Министерстве иностранных дел заявили, что Украина продолжит свое участие в операции НАТО в Афганистане.

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