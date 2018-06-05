Украина на 39 месте в мире по технологическому развитию, - The Economist

Сейчас, по оценкам авторов рейтинга, Украина на 38 месте

Украина в период с 2018 по 2022 год опустится на 39 место в рейтинге Technological Readiness ("технологическая готовность"). Об этом говорится в рейтинге, который заключают аналитики компании The Economist Group - сестринской компании журнала The Economist.

Стоит отметить, что рейтинг охватывает 82 крупнейшие экономики мира, показатели которых позволяют исследователям спрогнозировать дальнейшее их развитие.

По прогнозам The Economist Group, с 2018 по 2022 годы рейтинг будут возглавлять Австралия, Сингапур и Швеция. Последние места занимают Нигерия, Ливия и Ангола.

Напомним, согласно данным данные Global Competitiveness Index 2017-2018 Всемирного экономического форума, Украина занимает 130 место из 137 мировом рейтинге качества дорог.