Україна на 39 місці у світі за технологічним розвитком, - The Economist

Зараз, за оцінками авторів рейтингу, Україна на 38 місці

Україна в період з 2018 по 2022 рік опуститься на 39 місце в рейтингу Technological Readiness (технологічна готовність). Про це йдеться в рейтингу, який укладають аналітики компанії The Economist Group - сестринської компанії журналу The Economist.

Варто зазначити, що рейтинг охоплює 82 найбільші економіки світу, показники яких дозволяють дослідникам спрогнозувати подальший їхній розвиток.

За прогнозами The Economist Group, з 2018 по 2022 роки рейтинг будуть очолювати Австралія, Сінгапур і Швеція. Останні місця посідають Нігерія, Лівія та Ангола.

Нагадаємо, згідно з данними дані Global Competitiveness Index 2017-2018 Всесвітнього економічного форуму, Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг.