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Україна на 39 місці у світі за технологічним розвитком, - The Economist

НовиниЕкономіка    05.06.2018 - 21:15
Фото: The Economist (Facebook.com)
Фото: The Economist (Facebook.com)

Зараз, за оцінками авторів рейтингу, Україна на 38 місці

Україна в період з 2018 по 2022 рік опуститься на 39 місце в рейтингу Technological Readiness (технологічна готовність). Про це йдеться в рейтингу, який укладають аналітики компанії The Economist Group - сестринської компанії журналу The Economist.

Варто зазначити, що рейтинг охоплює 82 найбільші економіки світу, показники яких дозволяють дослідникам спрогнозувати подальший їхній розвиток.

За прогнозами The Economist Group, з 2018 по 2022 роки рейтинг будуть очолювати Австралія, Сінгапур і Швеція. Останні місця посідають Нігерія, Лівія та Ангола.

Нагадаємо, згідно з данними дані Global Competitiveness Index 2017-2018 Всесвітнього економічного форуму, Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг.

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Теги публікації: Україна, рейтинг, the Economist  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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