Украина 25 июля ожидает ответа РФ на предложение обменять 36 россиян, - Геращенко

Украина ожидает официальный ответ России на следующем заседании ТКГ

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе на заседании в Минске сегодня подняла вопрос относительно официального ответа России на предложение передать 36 россиян в обмен на украинских политзаключенных в РФ. Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

По ее словам, украинские представители в ТКГ напомнили о срыве договоренностей президентов Украины и РФ относительно гуманитарного визита омбудсмена к заложникам и невыполнении этих договоренностей Россией.

Также в ходе заседания было отмечено, что Украина 25 июля ожидает ответа представителей РФ на предложения Украины передать 36 россиян в обмен на украинских политзаключенных в РФ.

"Мы ожидаем 25 июля официальный ответ представителей РФ на конкретное и вполне понятное предложение: готовы ли они разморозить вопрос освобождения незаконно удерживаемых, собираются ли забрать 36 граждан РФ, которые хотят вернуться на родину, и отдать нам Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка, Панова, Гриба и других украинцев и крымских татар из российских тюрем", - написала она.

Также Геращенко сообщила, что Украина инициировала проведение расширенного заседания ТКГ с участием омбудсменов по вопросам согласования списков удерживаемых для освобождения политзаключенных в России, Донбассе и Крыму.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова обменять 23 граждан России на украинцев, которые находятся в России и на оккупированных территориях.