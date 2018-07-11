Україна 25 липня очікує відповіді РФ на пропозицію обміняти 36 росіян, - Геращенко

Україна очікує офіційну відповідь Росії на наступному засіданні ТКГ

Українська сторона в Тристоронній контактній групі на засіданні у Мінську сьогодні підняла питання щодо офіційної відповіді Росії на пропозицію передати 36 росіян в обмін на українських політв'язнів в РФ. Про це у Facebook повідомила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ, перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко.

За її словами, українські представники в ТКГ нагадали про зрив домовленостей президентів України та РФ щодо гуманітарного візиту омбудсмена до заручників і невиконання цих домовленостей Росією.

Також в ході засідання було відзначено, що Україна 25 липня очікує відповіді представників РФ на пропозиції України передати 36 росіян в обмін на українських політв'язнів в РФ.

"Ми очікуємо 25 липня офіційну відповідь представників РФ на конкретну і цілком зрозумілу пропозицію: чи готові вони розморозити питання звільнення незаконно утримуваних, чи збираються забрати 36 громадян РФ, які хочуть повернутися на батьківщину, і віддати нам Сущенка, Сенцова, Кольченка, Клыха, Карпюка, Панова, Гриба та інших українців і кримських татар з російських в'язниць", - написала вона.

Також Геращенко повідомила, що Україна ініціювала проведення розширеного засідання ТКГ за участі омбудсменів з питань погодження списків утримуваних для звільнення політв'язнів в Росії, Донбасі і Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готова обміняти 23 громадян Росії на українців, які перебувають в Росії і на окупованих територіях.