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Украина 23 июня откроет все пункты пропуска с Польшей

Автор: РБК-Украина

Со среды, 23 июня, все украинские пункты пропуска на границе с Польшей откроются. В частности, пункты пропуска Устилуг, Смильница и Угринов, которые были закрыты во время локдауна.

Об этом заявил заместитель директора департамента - начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Украины Юрий Лысюк.

"Сейчас принимается решение польским правительством и нас будет официально проинформирован о том, что с 23 июня с полуночи будут открыты пункты пропуска, которые сейчас не работают. Это Смильница, Угринов, Устилуг", - заявил он.

Он также добавил, что в связи с открытием новый пунктов пропуска на границе с Польшей пассажиропоток и очереди уменьшатся. При этом он отметил, что в случае необходимости выехать в Евросоюз, лучше это делать с понедельника по среду, поскольку нет очередей на границах.

Напомним, в начале июня на пунктах пропуска в Польшу застряли более сотни автомобилей.

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пункт пропускаПольшаГосударственная пограничная служба