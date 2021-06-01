На границе с Польшей образовались очереди: простаивают более 150 автомобилей

На западной границе Украины наблюдаются большие очереди на выезд. На пунктах пропуска в Польшу застряли более сотни автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы в Facebook.

В частности, по состоянию на вторую половину дня на границе с Польшей в очередях стоят 140 автомобилей в пункте пропуска "Шегини", 30 - "Краковец".

На пунктах пропуска в Словакию и Венгрию очередей не наблюдается.