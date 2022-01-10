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Україна в 2022 році поверне кредиторам 550 млрд гривень. Названо пікові місяці платежів

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Україна, Понеділок 10 січня 2022 11:59
Україна в 2022 році поверне кредиторам 550 млрд гривень. Названо пікові місяці платежів Фото: платежі за держборгом за 2022 рік складуть 550 млрд гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів України оприлюднило графік помісячних платежів за державним боргом за діючими договорами станом на 1 січня 2022 року. За рік необхідно виплатити 550,71 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 423,97 млрд гривень, за зовнішнім - 126,74 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну.

За даними Мінфіну, найбільші виплати мають відбутися в лютому - 66,31 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 59,05 млрд гривень, за зовнішнім - 7,26 млрд гривень.

У травні влада України повинна виплатити кредиторам - 56,44 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 48,87 млрд гривень, за зовнішнім - 7,57 млрд гривень.

У червні платежі складуть 56,18 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 51,02 млрд гривень, за зовнішнім - 5,17 млрд гривень.

У вересні кредиторам повернуть 55,63 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 3,12 млрд гривень, за зовнішнім - 52,51 млрд гривень.

Україна в 2022 році поверне кредиторам 550 млрд гривень. Названо пікові місяці платежів

За даними Мінфіну, за 2021 рік загальний фонд державного бюджету виконаний з дефіцитом у розмірі 168,4 млрд гривень при розписі 220,9 млрд гривень. Фактичні державні запозичення склали 602,8 млрд грн або 86,2% від плану. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 388,3 млрд гривень, у тому числі в іноземній валюті 108,9 млрд гривень. Із зовнішніх джерел залучено 192,8 млрд гривень.

За даними Державної казначейської служби України, доходи державного бюджету України за 2021 рік склали 1 275,4 4 млрд гривень. Це на 1,8% більше плану і на 20,7% більше доходів 2020 року (1 076,0 млрд гривень). Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 січня 2022 року становить 15,7 млрд гривень

За даними НБУ, уряд, центральний банк, підприємства і банки за 2022 рік повинні виплатити 15,453 млрд доларів, в т.ч. в першому кварталі - 4,393 млрд доларів, в четвертому кварталі - 4,789 млрд доларів.

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