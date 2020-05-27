Украина - 2020: инвестиционные возможности во время "коронакризиса"

Экономике Украины для обеспечения опережающих темпов роста остро не хватает инвестиций. Особенно актуален этот вопрос во время кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и падением глобальных рынков. В рамках спецпроекта Киевского международного экономического форума #инсайтыКМЭФ состоялась онлайн-дискуссия с участием Маттео Патроне, Директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа, Елены Кошарной, Основателя и Главного исполнительного директора Horizon Capital, Александра Писарука, Председателя Правления “Райффайзен Банк Аваль”, и модератора Николая Тимощука, Генерального директора холдинговой компании UFuture, где были проанализированы макроэкономические показатели Украины и инвестиционные возможности

По словам Маттео Патроне, ВВП стран Восточной Европы и Кавказа по итогам 2020 года упадет в среднем на 4,5% и вырастет ровно на такой же показатель в следующем году. Относительно Украины Патроне более оптимистичен - экономика в 2021 году может продемонстрировать рост свыше 5%.

Маттео Патроне

Объем кредитных и инвестиционных программ программ ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа в 2020-2021 годах составит 20-22 млрд евро. В 2020 году ЕБРР планирует выделить Украине 1 млрд евро. Приоритетом для ЕБРР является поддержка ликвидности частного сектора и инфраструктурные проекты.

Макроэкономическая стабильность в Украине, по мнению Патроне, сохранена за счет реформирования банковского сектора в предыдущие годы, а продолжение сотрудничества с МВФ, для чего Украина выполнила все условия, является позитивным сигналом для рынка. Патроне приветствовал недавнее принятие парламентом Украины законопроекта №2571-д о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, что является подтверждением курса реформ.

Кризис функционирования цепей поставок, которая вызвана эпидемией коронавируса, может стать для правительств стран Восточной Европы отличной возможностью локализовать производства у себя.

“Свет в конце тоннеля есть, и мы это видим, поскольку на рынке есть ликвидность, в секторе частных инвестиционных фондов есть резервы, поэтому кризис цепи поставок может стать источником новых возможностей для ряда стран в Восточной Европе, включая Украину, принимая во внимание, насколько серьезный здесь человеческий капитал. Много европейских компаний размышляют над переносом своих производственных мощностей с Востока в Европу, и Украина может стать реципиентом такого “переезда”, если, конечно, инвестиционный климат будет улучшаться и в дальнейшем”, - отметил Патроне.

Александр Писарук, Председатель Правления “Райффайзен Банк Аваль”, вспоминая свой опыт работы в Нацбанке Украины, согласился с тезисом Патроне о том, что национальный банковский сектор сегодня находится в гораздо лучшем состоянии по сравнению с кризисом 2008-2009 годов. У банковского сектора есть достаточный запас финансовой прочности для того, чтобы преодолеть “коронакризис”, несмотря на ожидаемое банкирами сокращение доходной базы ввиду потенциальных невыплат кредитов и прогнозируемое НБУ падение спроса на банковские услуги. Именно банковский сектор, который был крайне прибыльным в 2019 году, по мнению Писарука, станет тем сегментом экономики, благодаря которому негативные последствия кризиса будут смягчены, особенно если стране удастся избежать второй волны эпидемии коронавируса.

Александр Писарук

Писарук считает правильным шагом принятие вышеупомянутого банковского закона №2571-д, благодаря которому в Украине внедряются международные стандарты режима санации банков.

“Этот закон – это именно те кусочки общей картины, которых не хватало. Данным законом в Украине внедряются международно признанные принципы финансового восстановления банков. Один из этих международных принципов такой: в случае, если регулятор принимает неправильное решение вывести банк с рынка, акционеры этого банка могут требовать мониторинговой компенсации, но само решение отменить невозможно. Невозможно будет вернуть такие “зомби-банки” обратно на рынок. Много шума приходится слышать, что это якобы неконституционно, но это применяют во многих странах мира, а мы просто следуем за ними”, - заявил Писарук.

По словам Писарука, одна из наиболее востребованных банковских услуг на сегодняшний день - это реструктуризация кредитных задолженностей. 10 процентов частных клиентов “Райффайзен Банк Аваль”, 16 процентов клиентов из сектора малого и среднего бизнеса и 5 процентов клиентов из крупного бизнеса обратились к банку с предложением о проведении реструктуризации кредитной задолженности. При этом Писарук не ожидает изменения бизнес-модели банка - одним из приоритетов “Райффайзен Банк Аваль” по-прежнему будет кредитование агросектора, который является чрезвычайно устойчивым сегментом экономики в условиях кризиса. Агросектор составляет 40% кредитного портфеля “Райффайзен Банк Аваль”, что превращает эту финансовую организацию в крупнейшего кредитора АПК Украины.

По словам Елены Кошарной, Основателя и Главного исполнительного директора Horizon Capital, частные инвестиционные фонды после кризиса 2008 года стали “королями инвестиционного мира”, во многом заменив собой банки. Инвестиционные фонды оперируют капиталом объемом $1,4 трлн, благодаря чему они становятся ведущими финансовыми игроками на мировом рынке. Именно частные инвестиционные фонды могут стать партнерами для тех предпринимателей, которые столкнулись с дефицитом ликвидности. В частности, средства Horizon Capital в объеме $700 млн вложены в полторы сотни украинских компаний, отметила Кошарная.

Елена Кошарная

Частный сектор Украины гораздо лучше подготовлен к нынешнему кризису, чем к кризисам 2008 и 2014 годов.

“Украинские компании на протяжении последних пяти лет вынуждены были бороться с кризисом, который был только здесь, его не существовало в остальных странах мира. Украинские компании очень хорошо подготовлены к сегодняшнему кризису, по моему мнению. Если посмотреть на самые успешные инвестиционные портфели, на 15 компаний, которые мы поддерживали через различные фонды, то мы увидим, что за последние пять лет эти компании стали гибкими, устойчивыми, операционно эффективными, у них низкая долговая нагрузка, они создают самостоятельные валютные хеджи внутри собственных структур, они экспортируют свои товары по всему миру, они удерживают цены на свои товары на очень конкурентоспособном уровне. Я думаю, они в очень хорошем положении”, - отметила Кошарная.

Наиболее перспективными отраслями украинской экономики для инвестиций Кошарная считает сельское хозяйство и продовольственный сектор, IT-индустрию и ряд отраслей промышленности - это те секторы, которые являются наилучшими экспортерами и генерируют валютную выручку. В частности, IT-индустрия Украины в ближайшие годы может вырасти вдвое, учитывая глобальное перераспределение рынков.

По мнению Кошарной, кризис может ускорить локализацию предприятий в Украине, которые смогут экспортировать продукцию на европейские рынки, рынки Ближнего Востока и Азии, эффективно используя логистические возможности страны и ее географические преимущества. Одновременно с этим Кошарная считает необходимым вести активную промышленную политику, меняя законодательство и оказывая государственную поддержку для создания индустриальных парков и платформ.