Украина в 2020 году увеличила финансирование армии, РФ потратила значительно меньше запланированного, - SIPRI

Отмечается, что Украина направила на оборону 5,9 млрд. долларов, что на 11% больше, чем в прошлом году и на 198% больше, чем в 2011 году.

Россия, как констатируют исследователи SIPRI, потратила значительно меньше от того, что было заложено в бюджет.

"Несмотря на то, что военные расходы выросли во всем мире, некоторые страны явно перераспределили часть запланированных военных расходов в ответ на пандемию - такие, как Чили и Южная Корея. Некоторые другие, включая Бразилию и Россию, потратили значительно меньше, чем их изначальный военный бюджет на 2020 год", - говорится в сообщении.

Топ-5 стран по расходам на оборону в 2020 году выглядит так:

1 место занимает США с 778 млрд долларов. Это на 4,4% больше, чем в 2019 году. На США приходится 39% общих военных расходов в 2020 году. Рост военных расходов Штатов продолжается уже третий год подряд.

2 место у Китая. Военные расходы Пекина растут 26-й год подряд, и в 2020 году составили 252 миллиарда долларов - увеличились на 1,9% по сравнению с 2019 годом и на 76% за 2011-2020 гг.

3 место занимает Индия с показателем в 72,9 млрд долларов.

На 4-м месте Россия с 61,7 миллиарда долларов расходов на оборону.

5 место в Великобритании с 59,2 млрд долларов. Это на 2,9% больше, чем в 2019 году, но на 4,2% меньше, чем в 2011 году.

"Мы можем с уверенностью сказать, что пандемия не имела значительного влияния на глобальные военные расходы в 2020 году. Остается выяснить, будут ли страны поддерживать такой уровень военных расходов в течение второго года пандемии", - отметил исследователь программы вооруженных и военных расходов SIPRI Диего Лопес да Сильва.