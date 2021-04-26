Украина в 2020 году увеличила финансирование армии, РФ потратила значительно меньше запланированного, - SIPRI

Украина поднялась на одну строчку в мировом рейтинге расходов на оборону - с 35 на 34 место. В то же время Россия потратила значительно меньше своего первоначального военного бюджета на 2020 год.
Об этом свидетельствует отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Отмечается, что Украина направила на оборону 5,9 млрд. долларов, что на 11% больше, чем в прошлом году и на 198% больше, чем в 2011 году.
Россия, как констатируют исследователи SIPRI, потратила значительно меньше от того, что было заложено в бюджет.
"Несмотря на то, что военные расходы выросли во всем мире, некоторые страны явно перераспределили часть запланированных военных расходов в ответ на пандемию - такие, как Чили и Южная Корея. Некоторые другие, включая Бразилию и Россию, потратили значительно меньше, чем их изначальный военный бюджет на 2020 год", - говорится в сообщении.
1 место занимает США с 778 млрд долларов. Это на 4,4% больше, чем в 2019 году. На США приходится 39% общих военных расходов в 2020 году. Рост военных расходов Штатов продолжается уже третий год подряд.
2 место у Китая. Военные расходы Пекина растут 26-й год подряд, и в 2020 году составили 252 миллиарда долларов - увеличились на 1,9% по сравнению с 2019 годом и на 76% за 2011-2020 гг.
3 место занимает Индия с показателем в 72,9 млрд долларов.
На 4-м месте Россия с 61,7 миллиарда долларов расходов на оборону.
5 место в Великобритании с 59,2 млрд долларов. Это на 2,9% больше, чем в 2019 году, но на 4,2% меньше, чем в 2011 году.
"Мы можем с уверенностью сказать, что пандемия не имела значительного влияния на глобальные военные расходы в 2020 году. Остается выяснить, будут ли страны поддерживать такой уровень военных расходов в течение второго года пандемии", - отметил исследователь программы вооруженных и военных расходов SIPRI Диего Лопес да Сильва.
Напомним, ранее Международный институт стратегических исследований констатировал, что пандемия не помешала увеличить расходы на оборону в мире.
Согласно данным Института мировые расходы на оборону в 2020 году выросли до 1,83 трлн долларов США, увеличившись на 3,9%. Этот рост был лишь немного ниже, чем в 2019 году, несмотря на пандемию и дальнейшее сокращение мирового экономического производства на 4,4%.