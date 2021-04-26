Україна у 2020 році збільшила фінансування армії, РФ витратила значно менше від запланованого, - SIPRI

Зазначається, що Україна спрямувала на оборону 5,9 млрд. доларів, що на 11% більше, ніж минулого року і на 198% більше, ніж у 2011 році.

Росія, як констатують дослідники SIPRI, витратила значно менше від того, що було закладено у бюджет.

"Попри те, що військові витрати зросли у всьому світі, деякі країни явно перерозподілили частину запланованих військових витрат у відповідь на пандемію - такі, як Чилі та Південна Корея. Деякі інші, включаючи Бразилію та Росію, витратили значно менше, ніж їх початковий військовий бюджет на 2020 рік", - йдеться в повідомленні.

Топ-5 країн за витратами на оборону у 2020 році виглядає так:

1 місце посідає США з 778 млрд доларів. Це на 4,4% більше, ніж у 2019 році. На США припадає 39% загальних військових витрат у 2020 році. Зростання військових витрат Штатів триває вже третій рік поспіль.

2 місце у Китаю. Військові витрати Пекіну зростають 26-й рік поспіль, і у 2020 році склали 252 мільярди доларів - збільшились на 1,9% у порівнянні з 2019 роком та на 76% за 2011-2020 рр.

3 місце посідає Індія з показником у 72,9 млрд доларів.

На 4-му місці Росія з 61,7 мільярда доларів витрат на оборону.

5 місце у Великобританії з 59,2 млрд доларів. Це на 2,9% більше, ніж у 2019 році, але на 4,2% менше, ніж у 2011 році.

"Ми можемо з певністю сказати, що пандемія не мала значного впливу на глобальні військові витрати в 2020 році. Залишається з’ясувати, чи підтримуватимуть країни такий рівень військових витрат протягом другого року пандемії", - зазначив дослідник Програми збройних та військових витрат SIPRI Дієго Лопес да Сільва.