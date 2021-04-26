Україна у 2020 році збільшила фінансування армії, РФ витратила значно менше від запланованого, - SIPRI

Україна піднялася на одну сходинку у світовому рейтингу витрат на оборону - з 35 на 34 місце. Натомість, Росія витратила значно менше від свого початкового військового бюджету на 2020 рік.
Про це свідчить звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Зазначається, що Україна спрямувала на оборону 5,9 млрд. доларів, що на 11% більше, ніж минулого року і на 198% більше, ніж у 2011 році.
Росія, як констатують дослідники SIPRI, витратила значно менше від того, що було закладено у бюджет.
"Попри те, що військові витрати зросли у всьому світі, деякі країни явно перерозподілили частину запланованих військових витрат у відповідь на пандемію - такі, як Чилі та Південна Корея. Деякі інші, включаючи Бразилію та Росію, витратили значно менше, ніж їх початковий військовий бюджет на 2020 рік", - йдеться в повідомленні.
1 місце посідає США з 778 млрд доларів. Це на 4,4% більше, ніж у 2019 році. На США припадає 39% загальних військових витрат у 2020 році. Зростання військових витрат Штатів триває вже третій рік поспіль.
2 місце у Китаю. Військові витрати Пекіну зростають 26-й рік поспіль, і у 2020 році склали 252 мільярди доларів - збільшились на 1,9% у порівнянні з 2019 роком та на 76% за 2011-2020 рр.
3 місце посідає Індія з показником у 72,9 млрд доларів.
На 4-му місці Росія з 61,7 мільярда доларів витрат на оборону.
5 місце у Великобританії з 59,2 млрд доларів. Це на 2,9% більше, ніж у 2019 році, але на 4,2% менше, ніж у 2011 році.
"Ми можемо з певністю сказати, що пандемія не мала значного впливу на глобальні військові витрати в 2020 році. Залишається з’ясувати, чи підтримуватимуть країни такий рівень військових витрат протягом другого року пандемії", - зазначив дослідник Програми збройних та військових витрат SIPRI Дієго Лопес да Сільва.
Нагадаємо, раніше Міжнародний інститут стратегічних досліджень констатував, що пандемія не завадила збільшити витрати на оборону у світі.
Згідно з даними інституту, світові витрати на оборону в 2020 році зросли до 1,83 трлн доларів США, збільшившись на 3,9%. Це зростання було лише трохи нижчим, ніж у 2019 році, попри пандемію та подальше скорочення світового економічного виробництва на 4,4%.