Украина предложит ЕС пересмотреть Соглашение об ассоциации

Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

В 2020 году есть возможность говорить о пересмотре СА, заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе

Украина в 2020 году предложит Европейскому союзу просмотр Соглашения об ассоциации. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время брифинга.

По ее словам, в 2020 году есть возможность говорить о пересмотре Соглашения.

"В 2020 году, через пять лет после введения Соглашения об ассоциации в действие, есть возможность говорить о пересмотре. Конечно, нам нужно будет работать с коллегами из различных министерств, чтобы предложить наше видение пересмотра", - сказала она, добавив, что в настоящее время "изменилась структура экономики в сравнении с тем временем, когда мы проводили первичные консультации".

По ее словам, Киев "будет предлагать просмотр на основе национального интереса, а также того, как развивается рынок и право ЕС".

Кроме того, вице-премьер-министр отметила, что Украина поднимает вопрос о введении дополнительных санкций либо других ограничительных мер в отношении России из-за выдачи украинским гражданам российских паспортов на временно неподконтрольной территории Донбасса.

Напомним, прогресс имплементации Соглашения об Ассоциации Украины с Европейским союзом является сдержанным и ограниченным в сфере налогообложения и таможни. Председатель представительства Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что для выполнения Соглашения в некоторых сферах в Украине недостаточно политической воли.

Добавим, Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина за 2018 год выполнила 52% плановых заданийСоглашения об ассоциации с ЕС.