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Україна запропонує ЄС переглянути Угоду про асоціацію

Новини » Політика    15.05.2019 - 10:24
Україна запропонує ЄС переглянути Угоду про асоціацію
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

У 2020 році є можливість говорити про перегляд УА, заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе

Україна в 2020 році запропонує Європейському союзу перегляд Угоди про асоціацію. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час брифінгу.

За її словами, до 2020 року є можливість говорити про перегляд Угоди.

"У 2020 році, через п'ять років після введення Угоди про асоціацію в дію, є можливість говорити про перегляд. Звичайно, нам потрібно буде працювати з колегами з різних міністерств, щоб запропонувати наше бачення перегляду", - сказала вона, додавши, що в даний час "змінилася структура економіки в порівнянні з тим часом, коли ми проводили первинні консультації".

За її словами, Київ "буде пропонувати перегляд на основі національного інтересу, а також того, як розвивається ринок і право ЄС".

Крім того, віце-прем'єр-міністр зазначила, що Україна піднімає питання про введення додаткових санкцій або інших обмежувальних заходів відносно Росії через видачу російських паспортів українським громадянам на тимчасово непідконтрольній території Донбасу.

Нагадаємо, прогрес імплементації Угоди про Асоціацію України з Європейським союзом є стриманим і обмеженим у сфері оподаткування та митниці. Голова представництва Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що для виконання Угоди в деяких сферах в Україні недостатньо політичної волі.

Додамо, Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна за 2018 рік виконала 52% планових завданьУгоди про асоціацію з ЄС.

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