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Украина 13 месяцев работала над меморандумом против РФ в Международном суде ООН

НовостиПолитика    13.06.2018 - 09:34
Фото: Тарас Качка (facebook.com/CivicSynergy)
Фото: Тарас Качка (facebook.com/CivicSynergy)

В меморандуме изложена позиция по действиям РФ в Крыму и на Донбассе

Украина 13 месяцев работала над меморандумом против Российской Федерации, который накануне был подан в Международный суд ООН. Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.

По словам Качки, определенная подготовительная работа была еще на стадии консультаций с Россией в 2015-2016.

"Но активная работа над меморандумом длилась с 12 мая 2017 по 12 июня 2018 года. Дело в Международном суде ООН рассматривается письменно, в первую очередь главное значение имеют письменные позиции сторон, и сейчас идет обмен этими письменными позициями. Именно меморандум закладывает все рамки: что есть представленным доказательством, что не является, какие юридические аргументы используются в споре, какие нет. Этот документ фактически закладывает все рамки спора", - отметил Качка.

Он также добавил, что в меморандуме содержатся 347 страниц юридического текста на английском языке, в котором изложена позиция Украины по действиям РФ в Крыму и на Донбассе.

"Далее к этим 347 страницам добавлены 1113 - приложений, в которых приведены очень тщательные доказательства", - подчеркнул Качка.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что решение Международного суда ООН в Гааге по иску против Российской Федерации будет обязательным для исполнения обеими сторонами.

 

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Теги публикации: ООН, Российская Федерация, Тарас Качка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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