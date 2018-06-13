Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна 13 місяців працювала над меморандумом проти РФ в Міжнародному суді ООН

НовиниПолітика    13.06.2018 - 09:34
Фото: Тарас Качка (facebook.com/CivicSynergy)
Фото: Тарас Качка (facebook.com/CivicSynergy)

У меморандумі викладена позиція щодо дій РФ у Криму і на Донбасі

Україна 13 місяців працювала над меморандумом проти Російської Федерації, який напередодні був поданий до Міжнародного суду ООН. Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив радник міністра закордонних справ України Тарас Качка.

За словами Качки, певна підготовча робота була ще на стадії консультацій з Росією в 2015-2016.

"Але активна робота над меморандумом тривала з 12 травня 2017 по 12 червня 2018 року. Справа в Міжнародному суді ООН розглядається письмово, в першу чергу головне значення мають письмові позиції сторін, і зараз йде обмін цими письмовими позиціями. Саме меморандум закладає всі рамки: що є представленим доказом, що не є, які юридичні аргументи використовуються в суперечці, які ні. Цей документ фактично закладає всі рамки суперечки", - зазначив Качка.

Він також додав, що в меморандумі містяться 347 сторінок юридичного тексту англійською мовою, у якому викладена позиція України щодо дій РФ у Криму і на Донбасі.

"Далі до цих 347 сторінок додано 1113 - додатків, у яких наведено дуже ретельні докази", - підкреслив Качка.

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі за позовом проти Російської Федерації буде обов'язковим для виконання обома сторонами.

 

Волкер вважає невдалою пропозицію РФ про "сили захисту" ОБСЄ на Донбасі
Теги публікації: ООН, Російська Федерація, Тарас Качка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся