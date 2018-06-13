Україна 13 місяців працювала над меморандумом проти РФ в Міжнародному суді ООН

У меморандумі викладена позиція щодо дій РФ у Криму і на Донбасі

Україна 13 місяців працювала над меморандумом проти Російської Федерації, який напередодні був поданий до Міжнародного суду ООН. Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив радник міністра закордонних справ України Тарас Качка.

За словами Качки, певна підготовча робота була ще на стадії консультацій з Росією в 2015-2016.

"Але активна робота над меморандумом тривала з 12 травня 2017 по 12 червня 2018 року. Справа в Міжнародному суді ООН розглядається письмово, в першу чергу головне значення мають письмові позиції сторін, і зараз йде обмін цими письмовими позиціями. Саме меморандум закладає всі рамки: що є представленим доказом, що не є, які юридичні аргументи використовуються в суперечці, які ні. Цей документ фактично закладає всі рамки суперечки", - зазначив Качка.

Він також додав, що в меморандумі містяться 347 сторінок юридичного тексту англійською мовою, у якому викладена позиція України щодо дій РФ у Криму і на Донбасі.

"Далі до цих 347 сторінок додано 1113 - додатків, у яких наведено дуже ретельні докази", - підкреслив Качка.

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі за позовом проти Російської Федерації буде обов'язковим для виконання обома сторонами.