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Украина 10 ноября откроет два новых КПВВ на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

На следующей неделе Украина выполнит одно из условий прошлогодней нормандской встречи. В следующий вторник, 10 ноября, украинская сторона откроет два новых контрольных пункта въезда и выезда (КПВВ) на Донбассе.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на КПВВ "Счастье".

По словам главы государства, на следующей неделе откроют КПВВ "Счастье" в Луганской области и КПВВ "Золотое" в Донецкой области.

"Мы уже 10-го (ноября - ред.) откроем два КПВВ. Это "Счастье" и "Золотое". Все готово для того, чтобы были как пешеходный переход, так и автомобильный. Отдельно есть полоса для гуманитарных грузов. Это одно из условий нормандской встречи", - добавил Зеленский.

Напомним, на новом КПВВ "Счастье" будет открыт сервисный хаб, где жители оккупированных районов смогут получить банковские, пенсионные и другие услуги.

В то же время до 15 ноября остается закрытым КПВВ "Станица Луганская". Пропуск лиц через пункт пропуска приостановлен из-за распространения коронавируса в ОРДЛО.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассСчастьеЗолотоеКПВВ