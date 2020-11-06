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Україна 10 листопада відкриє два нові КПВВ на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Наступного тижня Україна виконає одну з умов минулорічної нормандської зустрічі. Наступного вівторка, 10 листопада, українська сторона відкриє два нові контрольні пункти в'їзду та виїзду (КПВВ) на Донбасі.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу на КПВВ "Щастя".

За словами глави держави, наступного тижня відкриють КПВВ "Щастя" у Луганській області та КПВВ "Золоте" у Донецькій області.

"Ми вже 10-го (листопада - ред.) відкриємо два КПВВ. Це "Щастя" і "Золоте". Все готове для того, щоб були як пішохідний перехід, так і автомобільний. Окремо є смуга для гуманітарних вантажів. Це одна з умов нормандської зустрічі", - додав Зеленський.

Нагадаємо, на новому КПВВ "Щастя" буде відкрито сервісний хаб, де жителі окупованих районів зможуть отримати банківські, пенсійні та інші послуги.

Водночас до 15 листопада залишається закритим КПВВ "Станиця Луганська". Пропуск осіб через пункт пропуску призупинений через поширення коронавірусу в ОРДЛО.

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасСчастьеЗолотоеКПВВ