"Украэрорух" опровергает вхождение российского самолета в авиапространство Украины

Фото: самолет "Уральских авиалиний" (flickr.com/awilson154)

Российский рейс не нарушал авиапространство Украины

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" опровергает информацию о нарушении российским пассажирским самолетом украинского авиапространства. Информация о происшествии не соответствует действительности.

Об этом "Украэрорух" сообщил на своей странице в Facebook.

По официальным данным предприятия, пассажирский самолет рейса SVR346 российской авиакомпании "Уральские авиалинии" 10 июля не пересекал воздушное пространство на востоке Украины.

Фото: маршрут российского самолета (facebook.com/UkSATSE.official)

Напомним, данные сервиса Flightradar24, который отслеживает движение самолетов, показали, что 10 июля российский самолет Airbus A319-112 компании "Уральские авиалинии", осуществляя рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург вошел в украинское авиапространство над неподконтрольным Донбассом.

Отметим, что после сбития малазийского рейса MH17 над Донбассом было запрещено совершать любые авиарейсы.

Добавим, недавно американские истребители перехватили российский бомбардировщик вблизи Аляски.