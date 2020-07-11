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"Украэрорух" опровергает вхождение российского самолета в авиапространство Украины

Украина, Суббота 11 июля 2020 15:38
"Украэрорух" опровергает вхождение российского самолета в авиапространство Украины
Фото: самолет "Уральских авиалиний" (flickr.com/awilson154)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский рейс не нарушал авиапространство Украины

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" опровергает информацию о нарушении российским пассажирским самолетом украинского авиапространства. Информация о происшествии не соответствует действительности.

Об этом "Украэрорух" сообщил на своей странице в Facebook.

По официальным данным предприятия, пассажирский самолет рейса SVR346 российской авиакомпании "Уральские авиалинии" 10 июля не пересекал воздушное пространство на востоке Украины.

Фото: маршрут российского самолета (facebook.com/UkSATSE.official)

Напомним, данные сервиса Flightradar24, который отслеживает движение самолетов, показали, что 10 июля российский самолет Airbus A319-112 компании "Уральские авиалинии", осуществляя рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург вошел в украинское авиапространство над неподконтрольным Донбассом.

Отметим, что после сбития малазийского рейса MH17 над Донбассом было запрещено совершать любые авиарейсы.

Добавим, недавно американские истребители перехватили российский бомбардировщик вблизи Аляски.

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Новости Украины ДонбассУкраэрорухвоздушное пространствосамолет РФ
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