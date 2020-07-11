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Российский самолет зашел в воздушное пространство над Донбассом

Киев, Суббота 11 июля 2020 11:12
Российский самолет зашел в воздушное пространство над Донбассом
Фото: самолет "Уральских авиалиний" (ato.ru)
Автор: Максим Зайченко

Это был Airbus A319-112 компании "Уральские авиалинии"

В пятницу, 10 июля, российский пассажирский самолет, который совершал внутренний рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, зашел в воздушное пространство Украины. Речь идет о рейсе U6346 (SVR346)

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Так, самолет летел через территорию ОРДЛО, Луганской и Харьковской областей. Затем борт вошел в российское воздушное пространство.

Как показывает схема пролета, вблизи Ростова-на-Дону борт то поворачивает на запад и движется через Украину, где в районе временно оккупированных российскими войсками городов Брянка и Кадиевка выравнивает курс и дальше уже движется на север.

Российский самолет зашел в воздушное пространство над ДонбассомФото: полет российского самолета рейсом Анапа - Санкт-Петербург (flightradar24.com)

По данным сервиса, это был Airbus A319-112 компании "Уральские авиалинии", зарегистрированной в Екатеринбурге.

Отметим, пролеты территории Украины для российских самолетов запрещены, а рейсы через зону боевых действий на Донбассе не осуществляет ни один перевозчик мира.

РБК-Украина пыталось выяснить, были ли предоставлены соответствующие разрешения на полет украинскими властями, но на момент публикации в Министерстве обороны и ГП "Украэрорух" не выходили на связь. В Государственной пограничной службе сообщили, что такие случаи не входят в зону ответственности ведомства.

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