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"Украерорух" спростовує входження російського літака в авіапростір України

Україна, Субота 11 липня 2020 15:38
"Украерорух" спростовує входження російського літака в авіапростір України
Фото: літак "Уральських авіаліній" (flickr.com/awilson154)
Автор: Дмитро Левицький

Російський рейс не порушував авіапростір України

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" спростовує інформацію про порушення російським пасажирським літаком українського авіапростору. Інформація про подію не відповідає дійсності.

Про це "Украерорух" повідомило на своїй сторінці у Facebook.

За офіційними даними підприємства, пасажирський літак рейсу SVR346 російської авіакомпанії "Уральські авіалінії" 10 липня не перетинав повітряний простір на сході України.

Фото: маршрут російського літака (facebook.com/UkSATSE.official)

Нагадаємо, дані сервісу Flightradar24, який відстежує рух літаків, показали, що 10 липня російський літак Airbus A319-112 компанії "Уральські авіалінії", здійснюючи рейс за маршрутом Анапа - Санкт-Петербург увійшов в український авіапростір над непідконтрольним Донбасом.

Зазначимо, що після збиття малазійського рейсу MH17 над Донбасом було заборонено здійснювати будь-які авіарейси.

Додамо, нещодавно американські винищувачі перехопили російський бомбардувальник поблизу Аляски.

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