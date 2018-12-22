Украденную из нефтепровода "Дружба" нефть нашли на территории санатория

Фото: Врезка в нефтепровод (Укртранснефть)

Злоумышленники построили нелегальный трубопровод длиной 2 км

Национальная полиция вместе со службой безопасности АО "Укртранснафта" обнаружили на территории санатория "Жемчужина Карпат" (Закарпатская обл.) подпольную базу для хранения похищенной из магистрального нефтепровода "Дружба" нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты".

По данным компании, откачку сырья осуществляли через врезку в нефтепровод "Броды-Госграница", недалеко от Мукачево, которую специалисты "Укртранснафты" обнаружили по результатам проведения диагностики и ликвидировали 21 декабря.

Исследуя маршрут пролегания нелегального трубопровода, длина которого составляет около двух километров, правоохранители и служба безопасности компании обнаружили его окончания на территории санатория "Жемчужина Карпат".

Во время осмотра пансионата полиция и служба безопасности обнаружили в одном из помещений четыре резиновые резервуара и насосы для перекачки нефти. Самый большой из резервуаров (25 м куб.) полностью заполнены похищенной нефтью, другие (по 10 м куб.) - заполнены наполовину.

Сейчас на месте обнаружения орудий преступной деятельности проводятся следственные действия. По факту злоумышленного повреждения магистрального нефтепровода открыто уголовное производство.

Напомним, в начале декабря патруль службы безопасности АО "Укртранснафта" обнаружил на 289 км магистрального нефтепровода "Броды-Госграница", вблизи с. Русское Мукачевского района, Закарпатской области злонамеренное вмешательство (врезку) в работу нефтепровода.