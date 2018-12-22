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Вкрадену з нафтопроводу "Дружба" нафту знайшли на території санаторію

Новини » Енергетика    22.12.2018 - 10:31
Вкрадену з нафтопроводу "Дружба" нафту знайшли на території санаторію
Фото: Врізка в нафтопровід (Укртранснафта)

Зловмисники побудували нелегальний трубопровід довжиною 2 км

Національна поліція разом зі службою безпеки АТ "Укртранснафта" виявили на території санаторію "Перлина Карпат" (Закарпатська обл.) підпільну базу для зберігання викраденої з магістрального нафтопроводу "Дружба" нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртранснафти".

За даними компанії, відкачку сировини здійснювали через врізку до нафтопроводу "Броди-Держкордон" неподалік Мукачево, яку спеціалісти "Укртранснафти" виявили за результатами проведення внутрішньотрубної діагностики та ліквідували 21 грудня.

Досліджуючи маршрут пролягання нелегального трубововоду, довжина якого становить близько двох кілометрів, правоохоронці та служба безпеки компанії виявили його закінчення на території санаторію "Перлина Карпат".

Під час огляду пансіонату поліція та служба безпеки виявили в одному з приміщень чотири гумові резервуари та насоси для перекачки нафти. Найбільший із резервуарів (25 м куб.) повністю заповнений викраденою нафтою, інші (по 10 м куб.) - заповнені наполовину.

Наразі на місці виявлення знарядь злочинної діяльності проводяться слідчі дії. За фактом зловмисного пошкодження магістрального нафтопроводу відкрито кримінальне провадження.

 

Нагадаємо, на початку грудня патруль служби безпеки АТ "Укртранснафта" виявив на 289 км магістрального нафтопроводу "Броди-Держкордон", поблизу с. Руське Мукачівського району, Закарпатської області зловмисне втручання (врізку) у роботу нафтогону. 

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