UKR.NET повысил уровень безопасности Почты

25 мая Европа перешла на новые правила обработки персональных данных, установленные Общим регламентом о защите данных (Регламент ЕС 2016/679 или GDPR — General Data Protection Regulation). Производитель самой популярной украинской электронной почты @UKR.NET, которой пользуются более 40% пользователей e-mail сервисов в Украине, также ввел повышенные стандарты защиты персональных данных.

В настройках обновленной версии почты @UKR.NET появились новые функции, позволяющие быть информированным о событиях, связанных с безопасностью аккаунта. С помощью подраздела «Открытые сессии» можно узнать, какие устройства сейчас подключены к вашей почте, и убедиться, что к почтовому ящику нет постороннего доступа. Это актуально, когда, например, вы проверяли почту и оставили ее открытой на компьютере друзей или забыли выйти из личного ящика на рабочем компьютере. Вам не придется возвращаться или просить кого-то выйти из вашего почтового ящика. Можно закрыть такие сессии самостоятельно, нажав на крестик напротив соответствующего сеанса в списке открытых сессий и подтвердив действие паролем.

Просмотреть действия, связанные с безопасностью почты, можно в подразделе «Журнал безопасности». Он фиксирует все попытки входов в ящик, изменения контактов для восстановления, доступ внешних программ, изменение настроек пересылки писем на другие адреса и другие события. В нем также содержится информация, когда, с какого устройства и IP-адреса эти события произошли.

В разделе «Контакты для восстановления» можно добавить мобильные телефоны и резервные e-mail-ы. Они понадобятся для восстановления доступа к ящику, если вы забудете пароль. Кроме того, на эти контакты будут приходить оповещения о безопасности.

В соответствующем разделе можно изменить пароль, воспользовавшись рекомендациями относительно его надежности. Желательно менять пароль как минимум раз в год – это поможет защитить вашу переписку и ящик от действий злоумышленников.

Настройки безопасности защищенные дополнительно: любые изменения должны быть подтверждены вводом правильного пароля. Таким образом, даже если посторонние получили доступ к ящику, они не смогут ни закрыть любую другую сессию, ни сменить пароль или добавить свой контакт для восстановления, ни удалить аккаунт. О неудачных попытках изменить настройки безопасности с устройства, на котором, например, не нажали кнопку «Выход», когда проверяли почту с другого компьютера, вы узнаете из Журнала безопасности.

Настройки безопасности доступны в новом интерфейсе почты @UKR.NET в Общих настройках. Подробнее о новые функции в обзоре.