UKR.NET підвищив рівень безпеки Пошти

25 травня Європа перейшла на нові правила обробки персональних даних, встановлені Загальним регламентом щодо захисту даних (Регламент ЄС 2016/679 або GDPR — General Data Protection Regulation). Виробник найпопулярнішої української електронної пошти @UKR.NET, якою послуговуються більше 40% користувачів e-mail сервісів в Україні, також ввів підвищені стандарти захисту персональних даних.

У налаштуваннях оновленої версії пошти @UKR.NET з'явилися нові функції, що дозволяють бути інформованим про події, пов’язані з безпекою акаунта. За допомогою підрозділу «Відкриті сесії» можна дізнатися, які пристрої зараз підключені до вашої пошти, та переконатися, що до поштової скриньки немає стороннього доступу. Це актуально, коли, наприклад, ви перевіряли пошту і залишили її відкритою на комп'ютері друзів або забули вийти з особистої скриньки на робочому комп'ютері. Вам не доведеться повертатися або просити когось вийти з вашої поштової скриньки. Можна закрити такі сесії самостійно, натиснувши на хрестик навпроти відповідного сеансу у списку відкритих сесій і підтвердивши дію паролем.

Переглянути дії, пов'язані з безпекою пошти, можна у підрозділі «Журнал безпеки». Він фіксує усі спроби входів у скриньку, зміни контактів для відновлення, доступ зовнішніх програм, зміну налаштувань щодо пересилання листів на інші адреси та інші події. В ньому також міститься інформація, коли, з якого пристрою та IP-адреси ці події відбулися.

У розділі «Контакти для відновлення» можна додати мобільні телефони та резервні e-mail-и. Вони знадобляться для відновлення доступу до скриньки, якщо ви забудете пароль. Крім того, на ці контакти будуть приходити сповіщення про безпеку.

У відповідному розділі можна змінити пароль, скориставшись рекомендаціями щодо його надійності. Бажано змінювати пароль принаймні раз на рік – це допоможе захистити ваше листування і скриньку від дій зловмисників.

Налаштування безпеки захищені додатково: будь-які зміни мають бути підтверджені вводом правильного пароля. Таким чином, навіть якщо сторонні особи отримали доступ до скриньки, вони не зможуть ані закрити будь-яку іншу сесію, ані змінити пароль або додати свій контакт для відновлення, ані видалити акаунт. Про невдалі спроби змінити налаштування безпеки з пристрою, на якому, наприклад, не натиснули кнопку «Вихід», коли перевіряли пошту з іншого комп’ютера, ви дізнаєтеся з Журналу безпеки.

Налаштування безпеки доступні в новому інтерфейсі пошти @UKR.NET у Загальних налаштуваннях. Детальніше про нові функції в огляді.