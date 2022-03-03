Уклонялись от военной службы. В Черновицкой области задержали 6 беглецов
Пограничники задержали в Черновицкой области 6 мужчин призывного возраста, уклонявшихся от военной службы. Они хотели на лодке переправиться через реку Днестр, чтобы незаконно попасть в Молдову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ.
Отмечается, что у границы с Молдовой пограничники Могилев-Подольского отряда задержали 6 украинцев призывного возраста. С ними был гражданин Молдовы и житель Черновицкой области по прозвищу "Зурик", которые оказывали "услуги" беглецам. Всех их обнаружили на берегу реки Днестр. Беглецы планировали добраться до Молдовы на лодке.
"Все нарушители были задержаны в административном порядке по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и переданы представителям Нацполиции", - говорится в сообщении.
Напомним, что за семь дней войны в Украине потери оккупанта составляет около 9 тысяч человек личного состава.
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