Uklon запустил кнопку SOS для экстренной помощи пассажирам

Онлайн-сервис вызова авто Uklon запустил кнопку SOS для экстренных ситуаций в дороге, когда пассажиру необходима мгновенная помощь. Новая функция стала доступной для всех пользователей в Украине и Молдове.

Кнопка SOS появляется с момента начала поездки на экране в приложении Uklon. Если вдруг пассажиру угрожает опасность, через кнопку SOS можно вызвать службу экстренной помощи. Такое нововведение стало частью инициативы компании "Патруль безопасности" и дополняет уже существующие функции: контроль скорости авто и "черный список" для водителя и пассажира.

Принцип работы кнопки SOS иллюстрирует ролик с участием героев компании. Функция работает следующим образом: при нажатии на кнопку SOS идет мгновенное оповещение оператора контакт-центра Uklon, который связывается с пассажиром для выяснения ситуации - и сразу передает данные в экстренную службу помощи. При этом в реальном времени обновляются координаты автомобиля, чтобы при необходимости предоставить актуальные координаты полиции или другой службе.

"Мы в Uklon инвестируем много времени и ресурсов в комфорт и безопасность наших пассажиров. Уже сейчас миллионы поездок Uklon по всей стране застрахованы на сумму до 1 млн грн, а для каждой категории пользователей есть свои опции, чтобы поездка прошла по их правилам. Например, для родителей доступна отдельная функция заказать авто с детским креслом под возраст ребенка, а владельцы авто с помощью функции "Драйвер" могут безопасно добраться к пункту назначения. Кнопка SOS дополнила остальные наши ТОП-функций в рамках инициативы "Патруль безопасности" от Uklon", - рассказывает соучредитель и операционный директор компании Uklon Сергей Смусь.