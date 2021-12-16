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Uklon запустив кнопку SOS для екстреної допомоги пасажирам

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 15:02 promo
Uklon запустив кнопку SOS для екстреної допомоги пасажирам Uklon запустив кнопку SOS для екстреної допомоги пасажирам 9фото: прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Онлайн-сервіс виклику авто Uklon запустив кнопку SOS для екстрених ситуацій у дорозі, коли пасажиру необхідна миттєва допомога. Нова функція стала доступною для всіх користувачів в Україні та Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-реліз компанії.

Кнопка SOS з'являється на початку поїздки на екрані у застосунку Uklon. Якщо раптом пасажиру загрожує небезпека, через кнопку SOS можна викликати екстрену службу. Таке нововведення стало частиною ініціативи компанії "Безпекопатруль" та доповнює вже існуючі функції: контроль швидкості авто та "чорний список" для водія та пасажира.

Принцип роботи кнопки SOS ілюструє відео за участі героїв компанії. Функція працює наступним чином: при натисканні на кнопку SOS йде миттєве сповіщення оператора контакт-центру Uklon, який зв'язується з пасажиром для з'ясування ситуації - і одразу передає дані до екстреної служби допомоги. При цьому в режимі реального часу оновлюються координати авто, щоб за потреби надати актуальні координати поліції чи іншій службі.

"Ми в Uklon інвестуємо багато часу та ресурсів у комфорт та безпеку наших пасажирів. Вже зараз мільйони поїздок Uklon по всій країні застраховані на суму до 1 млн грн, а для кожної категорії користувачів є свої опції, щоб поїздка пройшла за їхніми правилами. Наприклад, для батьків доступна окрема функція замовити авто з дитячим кріслом залежно від віку дитини, а власники авто за допомогою функції "Драйвер" можуть безпечно дістатися пункту призначення. Кнопка SOS доповнила решту наших ТОП-функцій в рамках ініціативи "Безпекопатруль" від Uklon", - розповідає співзасновник та операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.

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