Указ Трампа про зупинку міжнародної підтримки не стосується допомоги Україні, - Пентагон

Указ президента США Дональда Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не стосується військової допомоги Україні. Тому на постачання зброї ЗСУ він не вплине.
Як повідомляє РБК-Україна, про це "Голосу Америки" розповіли у Пентагоні.
"Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки", - повідомили у Пентагоні..
Це означає, що контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI, оформлені адміністрацією Байдена, залишаються в силі.
Також указ Трампа не впливає на будь-які залишкове і раніше заплановане постачання зброї зі складів США за програмою PDA, яке було оголошене Джо Байденом.
Водночас наразі невідомо, як саме президентський указ Трампа може вплинути на невійськову допомогу для України.
Нагадаємо, 20 січня, у перший день свого другого президентського терміну Дональд Трамп видав низку указів. Серед іншого - про призупинення американської допомоги іншим країнам терміном на 90 днів.
Згідно з текстом указу, політика Сполучених Штатів полягає в тому, що жодна подальша зовнішня допомога США не повинна надаватися у спосіб, який не повністю узгоджується із зовнішньою політикою президента країни.
90-денна пауза в міжнародній допомозі США буде використана для оцінки програмної ефективності та узгодженості із зовнішньою політикою Сполучених Штатів.
Водночас з контексту указу випливає, що йдеться про фінансування допомоги на розвиток (development assistance funding), тобто про невійськову допомогу.
Детальніше про те, що передбачає указ та чи стосується він України, - у матеріалі РБК-Україна.
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