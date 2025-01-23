Указ Трампа про зупинку міжнародної підтримки не стосується допомоги Україні, - Пентагон

"Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки", - повідомили у Пентагоні..

Це означає, що контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI, оформлені адміністрацією Байдена, залишаються в силі.

Також указ Трампа не впливає на будь-які залишкове і раніше заплановане постачання зброї зі складів США за програмою PDA, яке було оголошене Джо Байденом.

Водночас наразі невідомо, як саме президентський указ Трампа може вплинути на невійськову допомогу для України.