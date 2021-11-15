UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Указ Путина по ОРДЛО противоречит букве и духу минских соглашений, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Указ президента РФ Владимира Путина о товарах из ОРДЛО противоречит букве и духу минских соглашений. ЕС должен осудить это решение Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Я проинформировал немецких и французских коллег об указе Путина (о товарах из ОРДЛО - ред.). Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу минских договоренностей", - сказал Кулеба.

Глава МИД также сообщил, что в ходе встречи с европейскими партнерами обсуждались возможности ЕС в сдерживании России от агрессивных действий. При этом, как отметил министр, это должна быть не только политическая коммуникация.

"Это и осознание Россией конкретных последствий для нее, в том числе в экономике, в случае агрессивных действий", - добавил Кулеба.

Напомним, сегодня, 15 ноября, Путин подписал указ, приравнивающий товары из ОРДЛО к российским, и упрощающий им допуск на рынок России, включая госзакупки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинЕвросоюзДмитрий КулебаОРДЛО