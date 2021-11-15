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Указ Путіна щодо ОРДЛО суперечить букві і духу мінських угод, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Указ президента РФ Володимира Путіна про товари з ОРДЛО суперечить букві і духу мінських угод. ЄС повинен засудити це рішення Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Я поінформував німецьких і французьких колег про указ Путіна (про товари з ОРДЛО - ред.). Ми чекаємо засудження цього Указу, тому що він явно суперечить букві і духу мінських домовленостей", - сказав Кулеба.

Глава МЗС також повідомив, що під час зустрічі з європейськими партнерами обговорювалися можливості ЄС у стримуванні Росії від агресивних дій. При цьому, як зазначив міністр, це має бути не лише політична комунікація.

"Це й усвідомлення Росією конкретних наслідків для неї, зокрема в економіці, у разі агресивних дій", - додав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, Путін підписав указ, який прирівнює товари з ОРДЛО до російських і спрощує їм допуск на ринок Росії, включаючи держзакупівлі.

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Володимир ПутінЕвросоюзДмитро КулебаОРДЛО