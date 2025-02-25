UKASKO та Ліга страхових організацій представили український страховий сектор представникам ЄС у Брюсселі

Український страховий ринок готується до нового етапу розвитку, інтегруючись у європейський фінансовий простір. 19–22 лютого у Брюсселі відбулися зустрічі представників українського страхового та фінансового сектору з європейськими політиками, представниками Єврокомісії, регулятора та банківських установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UKASKO.

Учасники обговорювали ключові аспекти цифровізації ринку, гармонізації регулювання та впровадження сучасних технологій у страхуванні.

Організатором зустрічей виступила Асоціація українських банків (АУБ), а серед учасників від українського страхового сектору - Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) та insurtech IT-проєкт UKASKO, а також представники державних і міжнародних банків. Програмою були передбачені зустрічі з керівництвом Європейського парламенту, Європейської комісії, Європейського центрального банку та Європейського інвестиційного банку.

Серед головних тем діалогу між українськими та європейськими фінансистами — адаптація законодавства до європейських норм, розширення фінансових інструментів, впровадження ESG-принципів, захист від кіберризиків і розвиток цифрових інноваційних технологій у продуктах і сервісах.

У складі української делегації – Ярослав Льоля, CEO UKASKO, Віктор Берлін, представник Ліги страхових організацій України, Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків, а також представники державних і міжнародних банків: Михайло Медко (Укрексімбанк), Олена Зубченко (Sense Bank), Олег Нога (Кредобанк).

З боку Європейського Союзу у зустрічах взяли участь віцепрезидентка Європарламенту Сабіне Вергеєн, заступниця голови Комітету з бюджету Європарламенту Моніка Гольмаєр, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, генеральний директор з міжнародних партнерств Єврокомісії Генрік Хололей, а також представники Європейського центрального банку та Європейського інвестиційного банку.

Одним із головних технологічних гравців у складі української делегації є UKASKO – український IT-проєкт у сфері insurtech, що створює технологічну IT-інфраструктуру для сучасного страхового бізнесу. Це хмарне CRM-рішення для страховиків, брокерів і агентів, яке дозволяє автоматизувати страхові процеси, контролювати взаємодію з клієнтами й ефективно управляти страховими портфелями.

Платформа інтегрована з ключовими гравцями ринку, серед яких INGO, страхова група ТАС, "Княжа", ВУСО, "Оранта", "Європейське туристичне страхування", USG, "Українська транспортна страхова компанія" та інші.

Зустрічі в Брюсселі надали можливості для розширення міжнародної співпраці українського та європейського фінансового сектору, адаптації до європейських стандартів і залучення технологічних інвестицій.