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Уимблдон официально избавился от теннисистов из РФ и Беларуси

Фото: Уимблдон-2022 пройдет без россиян (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы старейшего турнира "Большого шлема" – Уимблдонского – решили не допускать белорусских и российских теннисистов к участию в соревнованиях в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В этом году на Уимблдоне не будет теннисистов из РФ и Беларуси. Организаторы мотивировали такое решение полномасштабной агрессией России против Украины, которая длится почти два месяца.

"В условиях столь неоправданной и беспрецедентной военной агрессии было бы неприемлемо, чтобы российский режим получал любую выгоду от участия российских и белорусских игроков в соревнованиях", – говорится в заявлении.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета признал, что некоторым спортсменам будет сложно воспринять позицию организаторов. Однако пересмотреть решение о недопуске теннисистов позволит лишь качественное изменение ситуации в Украине.

К слову, Швейцария призвала исключить Россию и Беларусь из Международного олимпийского комитета.

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