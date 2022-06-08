Ничто в сравнении с трагедией Украины. Надаль об отстранении россиян на Уимблдоне

Рекордсмен мира по выигранным титулам "Большого шлема" Рафаэль Надаль прокомментировал решение организаторов Уимблдонского турнира не допускать к участию представителей РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Один из лучших теннисистов современности не понял резонанс от решения отказать россиянам в приезде на Уимблдон-2022. По его мнению, проблемы мира тенниса даже рядом не стоят с развернувшимися в Украине событиями.

"Не имеет значения, что Уимблдон сделал то или это, или что ATP приняли одно или иное решение. Имеет значение настоящая трагедия – то, что в Украине гибнут люди и страдают многие семьи, вот главная вещь – остальное значение не имеет", – рассказал Надаль.

В апреле организаторы Уимблдонского турнира избавились от теннисистов из РФ и Беларуси из-за развязывания войны против Украины руководством обоих государств. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) решила не начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022.